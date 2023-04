Epp Jalakas: enamus meist on loomult laisad. Aga kogume end, hakkame liigutama!

Et minul mõningane spordi- ja liikumishuvi on, lugesin põhjalikumalt 2022. aasta Eesti elanike liikumisharrastusega tegelemise kokkuvõtet, lootuses leida sealt seni kajastamata andmeid, sest on raske uskuda, et piisavalt aktiivsed pole umbes 60% meie täiskasvanutest ja 75% lastest. Kas on mingi nurga alt midagi küsimata jäetud või andmeid hirmuäratavamaks kirjutatud, et see hoiatavalt mõjuks?