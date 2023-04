INFOLAENG | Putin sai, mis tahtis. Soome liitumine tugevdab NATO Venemaa-vastast kaitset märgatavalt

Soome ühinemine NATO-ga on nüüd kindel

Veel nädala algul kõlasid Ankarast sõnumid, et Soome liitumistaotluse ratifitseerimine pole parlamendi päevakorras ja üldse on ramadaan – ehk et ärge hellitage ülearu lootusi. Siis aga hääletas parlament järsku ühehäälselt poolt ning president Recep Tayyip Erdoğan kirjutas otsusele kohe järgmisel päeval alla.