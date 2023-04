Hortus Musicus jätkab tegutsemist Andres Mustonenita

Ka ministeerium taunib

Mustonen ise on kogu saagas andnud oma käigule segasevõitu selgitusi. Käigu ilmsikstuleku õhtul Mustonen kommentaare ei jaganud, ütles vaid, et tema „lendab kõrgemalt“. Reede õhtul, pärast seda, kui Eesti Kontsert oli teatanud koostöö lõpetamisest, selgitas Mustonen Ringvaates, et tema tegevus on vaid muusikaga seotud ning et muusika kaudu „aitab ta tohutult palju inimesi“. „Minu jaoks on see lahmimine, õudselt kiirustamine, mitte arutamine ja kuulamine,“ kommenteeris Mustonen reedel Eesti Kontserdi otsust. Ta lisas, et kodumaal küll taunitakse tema Venemaal käiku, ent need inimesed, kes sellest kohapeal osa said, on „tohutult tänulikud“. „Muusika ja kultuur on ülene, muusika aitab ka neid inimesi, kes sinna esinema lähevad. Kõige tähtsam on, et inimeste vahelised sidemed säiliksid“.