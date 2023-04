INTERVJUU | Kultuurinõunik Londonis: Eestil peab olema piisavalt sõpru, kes vajaduse korral abikäe ulataksid

London on linn, kus on peaaegu segadusse ajavalt palju võimalusi. Iga päev toimub loendamatul hulgal kultuuriüritusi. Nii ka pühapäeval, kui kohtume Kersti Kirsiga, Ühendkuningriigis Eestit esindava kultuurinõunikuga. Saame kokku kohvikus Thamesi kaldal. Nägemis- ja jalutamisulatuses on teater Shakespeare’s Globe, Tate Modern, Royal Festival Hall, National Theatre ja see pole kaugeltki kõik.

Kersti Kirs on meedias esinenud harva – ta ütleb, et eelkõige peab olema nähtaval tema töö, mitte ta ise –, aga oma valdkonnas on tal harvanähtavalt pikk karjäär olnud. Enne Londonisse minekut töötas ta kultuurinõunikuna seitse ja pool aastat Pariisis. See tähendab, et kokku on Kersti Kirs Eesti kultuuriesindajana töötanud üle 15 aasta. Londonis hakkab tal lõppema teine ametiaeg. Suve lõpus alustab tööd tema mantlipärija (nimi selgub peagi, praegu tegeleb uue võimaliku atašee dokumentidega välisministeeriumi komisjon – toim). Seega tundubki tagumine aeg tema Londonis tehtud tööle tagasi vaadata.