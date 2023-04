TTÜ teadusprorektor: Eesti teadlane on kotijooksu maailmameister

Esitan järgmiselt viis tõest väidet ja nendega kaasnevat poolretoorilist küsimust, millega Eesti teadlased praegu silmitsi seisavad. Iroonia on nende puhul selles, et olenemata meie kõrgharidussüsteemis oleva tuleviku väetise hulgast saab Eesti teadlane siiski hakkama, publitseerib maailma tippteadusajakirjades ja toob koju suuri teadusgrante, millel on maailma muutev roll.