Vanemuise töömurdja Ken Rüütel: olen terve elu olnud õnnega koos. Vahepeal tundub, et asjad tulevad iseenesest

„See on väga suur pai ja paid on alati vaja!“ ütleb laureaat oma elu esimese auhinna kohta. Noorele etenduskunstnikule mõeldud Kristallkingake anti talle seniste rollide eest koduteatris Vanemuises, Ugalas, Kuressaare teatris ja lavakoolis. „Olen terve elu olnud õnnega koos. Vahepeal tundub, et üldse ei pinguta ja asjad tulevad iseenesest, aga kodus tunnen, et need pingutuslihased on päris kõvad teinekord!“