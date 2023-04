Priit Sibul: laste kasvatamine ei ole lühiajaline projekt! Reformierakond takistab jälle riiklikke eesmärke

Valimistejärgselt lubas Kaja Kallas peretoetused „korda teha“. Hetkel kostub kõige rohkem juttu indekseerimise tühistamisest, et tõsta esimese ja teise lapse toetust 100 euro peale. Sellega kerkib üles vastuolu, et summa jääb pikaks ajaks paika, mis vähendab selle mõju. Tegemist on ühekordse sammu, mitte pika plaaniga.