ARVUSTUS | „Kadumise lühikursus“ näitab taas kodumaise kino tugevust

Lühifilmid jäävad tihti oma täispikkade suguvendade kõrval rambivalgusest välja. Enamasti tekib neile mõeldes kohe seos tudengifilmide ja „esimeste katsetustega“, mistõttu on kerge tekkima ka arusaam, nagu poleks lühifilm päris õige asi. On hea meel tõdeda, et vastselt kinodesse jõudnud lühifilmide kassett „Kadumise lühikursus“ tõestab vastupidist.