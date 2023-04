OOTUS RIIGIKOGULE | Arto Aas: nüüd on võimalik räuskamise asemel asjad ära teha

Igast parlamendiliikmest sõltub, milliseks kujuneb Eesti tulevik - kas siinsete inimeste heaolu kasvab või mitte. Viimaste aastate jooksul nägime aga riigikogu saalis liiga palju piinlikku ja rahvaesindaja ametit määrivat tsirkust. Valimistulemused näitasid, et inimesed on sellest tüdinud. Uuel koosseisul on hea võimalus latt jälle maast üles tõsta.