„Poisid peitsid 13-aastast tüdrukut, et kasvataja teda ei vägistaks.“ Mis ootab Ukrainast röövitud lapsi ees?

Uuriv ajakirjanik Tetjana Popova räägib, et Hersoni laste küüditamine on korraldatud väga kõrgel tasemel, tõenäoliselt Kremlist. Hersoni vanematele lubati, et nende lapsed antakse kahe nädala pärast tagasi, kuid lõpuks õnnestus lapsed koju tagasi saada alles poole aasta pärast.

„Hersoni laste ulatuslik väljavedamine korraldati 6. ja 7. oktoobril, selleks toodi kohale suur hulk busse. Okupantidele aitasid laste nimekirju koostada kohalikest kollaborantidest koolidirektorid, kes määrati okupatsiooni ajal ametisse. Nemad selgitasid vanematele ja lastele, et valikut pole ning lastel tuleb Krimmi sõita. Suvel oli Krimmi lastelaagritesse viidud Hersoni kollaborantide lapsi, kes tulid kõik tagasi. Vanemad lootsid, et ka nendega lastega läheb kõik hästi. Neile lubati, et see on vaid kaheks nädalaks. Aga varsti oli selge, et lapsi enam keegi tagasi ei anna.“