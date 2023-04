Kuidas teada saada, et külmiku töökord on vähenenud?

Külmiku müra on veel üks märk, et seade vajab hooldust või asendamist. Ehkki külmikud pole kõige vaiksemad seadmed, ei tohiks nende töö heli olla häiriv. Külmiku müra võib olla tingitud rikkest või seadme vanusest.

Külmiku tagakülje kuumenemine võib viidata vigasele jahutussüsteemile. Kui külmiku tagakülg on nii kuum, et kätt on raske peal hoida, tuleks lasta tehnikul seade üle vaadata.

Kui toit ei säili enam külmkapis värskena, võib probleem olla seadme temperatuurikontrollisüsteemis või kahjustatud tihendites. Külmiku ideaalne temperatuur on vahemikus +2 kuni +8 kraadi. Kaaluda tuleks seadme vahetamist või remonti, kui probleemid püsivad.

Sügavkülmas regulaarselt tekkiv jää on märk, et külmkapis võib olla probleem jahutussüsteemiga, mis põhjustab külmiku ebastabiilsust ja seeläbi toiduainete kiiremat riknemist.

Mida tasub arvestada uue külmiku ostmisel?

Uue külmiku ostmisel tasub kaaluda nii seadme disaini, kui ka funktsioone. Kui sul on kitsas köök või piiratud ruum, siis on oluline valida selline külmik, mis sobib ruumi mõõtmetega ning on piisavalt ruumikas toiduainete hoidmiseks. Samuti on oluline valida külmik, millel on eraldi sügavkülmikuosa, kui vajad rohkem ruumi sügavkülmikuks. Lisaks sisaldavad mõned külmikud funktsioone nagu näiteks vee- või jäämasin, ukse avanemise alarm jne. Need funktsioonid muudavad külmiku kasutamise mugavamaks ja praktilisemaks, kuid need mõjutavad ka seadme hinda.

Teine oluline tegur, mida tuleks uue külmiku ostmisel kaaluda, on seadme energiaklass. Energiasäästlik külmik aitab vähendada elektriarvet ning enamasti neil on pikem eluiga. Külmikute energiaklassid ulatuvad A+ kuni A+++. A+++ klassi külmikud on kõige energiatõhusamad ning nende kasutamine võib vähendada energiakulu kuni 40%. Lisaks tasub kontrollida seadme tarbitavat energiakogust, mis on märgitud seadme energiamärgisel ning võrrelda erinevate mudelite energiakulu.