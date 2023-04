„Minust on isegi ühe jalaga kasu!“ Kiievit kaitstes rängalt viga saanud Semen kaitseb Bahmutit

Ainuüksi suure Ukraina sõja esimese viie kuuga sai lahingukogemuse vähemalt miljon ukrainlast. Värskemaid andmeid pole. Haavata saanute arv ulatub kümnetesse tuhandetesse, Ukraina võimud neid andmeid ei avalda, kuid ajaleht The Washington Post hindab USA ametnikele viidates Ukraina relvajõudude kogukaotusteks 120 000 sõdurit. Sõjas tervise kaotanud inimesed sisenevad uude võitlusesse, kus peavad ravi jätkamiseks ja toetuse saamiseks Ukraina ametnikele tõestama, et nende vigastus on saadud lahingutes osaledes. Osal õnnestub see ametnikele selgeks teha, osal mitte.