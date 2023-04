SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: ukrainlaste rünnakut kartev Venemaa vastab ISIS-t ületavate jõhkrustega

1) Luhanski operatiivsuunal jätkuvad lokaalsed lahingud kogu rinde ulatuses, kuid on ka paar olulist episoodi. Esiteks, Vene okupandid on järjepidevalt tugevdanud oma grupeeringut Kreminna metsa alal, eesmärgiga suruda ukrainlased sealt välja. Kuigi seni on ukrainlased suutnud positsioone valdavalt hoida, siis sinna suunatud jõudusid hinnatakse oluliseks ohuks. Vene okupantide eesmärk on silmnähtavalt liikuda Lõmani suunal.