KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Kirill Havanski playlist

Kirill Havanski ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

The Flying Pickets - Only You

Kuigi seda lugu me oma peagi ilmuvas lavastuses „Mis saab siis, kui meid enam ei ole?“ otseselt ei kasuta, siis on see lugu käinud meiega kaasas terve prooviprotsessi, kuulasime seda regulaarselt improvisatsioonide ajal või mõnel vabal hetkel. Lugu ennast kuulsin esimest korda Wong-Kar Wai filmis „Falling Angels“ ja sellest ajast peale on ta mind regulaarselt kummitanud. Ta on struktuurilt hästi lihtne ja kõlab üsna optimistlikult, aga teeb mind ikkagi pigem nurkaks ja tekitab keerulisi tundeid. Bittersweet maagia.

Jasper Tygner - ME!

Lihtne, melanhoolne ja lööv. Hakkas meeldima esimesest noodist.

Arca - Piel

See lugu ja see album avaldasid mulle väga suurt mõju ja ma tunnen, et minu arusaam muusikast muutus pärast selle plaadi kuulmist. Jooksin pärast selle loo kuulmist otsejoones plaadipoodi ja soetasin endale selle vinüüli ning kuigi on sellest ostust aastaid möödas, siis tulen tihtipeale ikkagi selle albumi juurde tagasi. Nii õrn, nii haavatav, nii ilus ja nii julm.

Leon Vynehall - St. Sinclair

Eelmine suvi oli erakordselt palav ning seetõttu suutsin ainult öösiti jooksmas käia. Seda lugu seostan selle ajaga - ta on suvine, nostalgiline (meenutab mulle minu aega Paide Teatris) ning selle tempos on hea joosta.

Regent - Dreama

Minu jaoks on Regent üks parimaid tehnoprodutsente praegu. Tugeva Berliini saundi ja kõrge energiaga tehno, mis kasutab klassikalist 90ndate vokaalsämplit. Väga kaasahaarav.

David Bowie - The Man Who Sold The World

Esmakordselt kuulsin seda lugu ansambel Nirvana (oli tiinekaeas pikalt minu lemmik) esituses, siis nüüdseks olen leidnud rohkem sidet David Bowie versiooniga. Seda laulu kuulates oleks nagu ulgumerel. 10/10 would recommend.

SALUKI - SORRY I’M WORKING ON THE WILD EAST

Trap!

Ryuichi Sakamoto - andata

Ryuichi oli legend ja see lugu temalt on minu lemmik. See kõlab kui sügise, talve, kevade ja suve lõpp korraga. Ta on kui palve, mis haarab endasse.

nublu - barranco