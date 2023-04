Kantsler Mändmaa: põgenikud peavad maal hakkama saama, kõik ei saa elada Tallinnas

„Riigi ülesanne on pakkuda põgenikele esmane majutus, kui nad riiki saabuvad, riigieelarvest rahastatakse sada majutuskohta Vaos ja Vägeval,“ selgitas Mändmaa. Nii on see olnud tavatingimustes. Sõda Ukrainas on tekitanud enneolematu olukorra, kus Eestisse on tulnud kümneid tuhandeid põgenikke. Nende majutamiseks kasutati erakorralisi vahendeid lisaeelarvest. Kui vahepeal olukord eskaleerus, siis nüüd on riik võtnud suuna pöörduda tagasi nende tingimuste juurde, mis olid enne.