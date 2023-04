Õigusteadlane Enno Oidermaa: kuidas ei suuda riik leida miljon eurot hävitatud Nursipalu kodu eest?

Nursipalu kett on esimene samm. Teiseks tuleb võidelda kõigi õiguslike vahenditega

Et oma põhiseaduslikke õigusi ja omandit kaitsta, vajab Nursipalu rahvas õigusalaseid teadmisi. Omandi kaitsest ja kinnisvara võõrandamisest on põhjalikumalt kirjutanud Maalehes notar Priidu Pärna. Kehtiv seadusandlus ei kaitse täielikult omaniku huve tema võõrandamisel üldistes huvides. Riigile on jäetud võimalus omanikku erineval viisil materiaalselt mõjutada soovitud suunas, kuid õigusriigis peab kahju tekitaja vastutama selle tekitamise eest.