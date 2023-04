Kaheksa lapse isa Urmas Sõõrumaa: pean ebaloomulikuks, kui laps peab peale kooli veel koduseid töid tegema

Raha universaalne omadus on, et teda on alati vähe. Alati leidub inimesi, kes ei saa endaga ise hakkama – aita neid, palju tahad. Samas leidub hulk inimesi, kes saavad hakkama, hoolimata nende ette veeretatud takistustest. Nende kahe grupi vahel asuva enamiku puhul võib suurepärase haridusega saavutada positiivset nihet.