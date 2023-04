PÄEVA TEEMA | Kadi Viik: meeste elustiil ja keskkond on nende hädade peamine põhjus

On eksiarusaam, et suur vahe naiste ja meeste oodatavas elueas on bioloogiline paratamatus, mida ei ole võimalik mõjutada. Samuti, et sooline võrdsus ei puutu asjasse. Ainuüksi Euroopas on erinevused väga suured. Lätis on Eurostati andmetel oodatava eluea vahe naiste ja meeste vahel peaaegu kümme aastat, Islandil aga vähem kui kui kolm.