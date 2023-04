Olga Štraube: Kara-Murzal ei ole poolehoidjaid, on vaid pealtvaatajad

Seda mille nimel nad seda kõike teevad on muidugi lihtsam selgitada: et Venemaa saaks vabaks! (Россия станет свободной!) Kuid teisest küljest pole ju Venemaa kunagi vaba olnud, sest vene senises ajaloos pole ju pretsedenti, et valitseja oleks kunagi valimiste tulemusel muutunud. Seni on Venemaa valitsejad vahetunud ikka riigi ja paleepöörete tulemusel või siis surma tõttu nii, et asendajaks saab varem kokku lepitud järglane.