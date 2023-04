Ei. Aga kui vaatame ajalukku, siis 2015. aastal, kui oli kooseluseaduse vastuvõtmine, ma ei aplodeerinud sellele, ei arvanud, et see on kindlasti vajalik. Tänaseks päevaks olen ma küll jõudnud oma seisukohtades selleni, et kui vaja, siis teeme selle asja ära. Olin piltlikult öeldes valmis ka seda eelnõu kaitsma, eelnõusid kaitsma. Aga jõudsime oma arutelude käigus selleni, et tunduvalt mõistlikum on, kui inimene, kes seda kahel käel toetab ja aplodeerib sellele eelnõule, teeb seda ise riigikogu saalis. Sotsiaalkaitseminister on selleks täiesti sobilik minister ja inimene. Sellest see kokkulepe tekkiski.