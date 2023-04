Kliimaminister Michal: tossavate ja saastavate äride lõpp paistab

Vastne kliimaminister Kristen Michal on selle intervjuu toimumise ajal ametis olnud alla nädala. Michal, kes hakkab suures osas vastutama Eesti rohepöörde eest, eelistab ise selle kohta öelda „rohereform“, sest ta tunneb, et „rohepööre“ kõlab liiga õpetavalt. Uuele ametikohale sobivalt on Michal seisukohal, et majandustegevus peab mahtuma looduse ettenähtud raamidesse.