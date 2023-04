JUHTKIRI | Nursipalu asjas olõ-õi aigo kõrvatagost süütä’

Ent koalitsiooni jutt on seni veel häbematult vähekonkreetne võrreldes sellega, kui hakkamas on kaitsevägi laiendamisega pihta hakkama. Kaitseväe veebilehel olev dokument „Nursipalu harjutusvälja laiendamine – korduma kippuvad küsimused“ ei räägi taasteväärtuse alusel hüvitamisest veel midagi. Ja ega kaitsevägi ei saagi praegu taastamisväärtust lubada, kui praegune kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus lubab turuväärtusele lisaks maksta ainult 30%. Harjutusala laiendusele ette jäävate kodude puhul jääb see taasteväärtusele ilmselt selgelt alla.