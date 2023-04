Noore arhitekti preemia pälvis arhitektuuribüroo b210

„b210 kaalukas portfoolio näitustest, uurimustest ja haridusprojektidest näitab soovi luua paremat tulevikku, et üha rohkem inimesi oskaks kasutada arhitektuuri võimalusi moodsa maailma keeruliste väljakutsete lahendamisel. b210 isikupärasest lähenemisest on teistel arhitektuuripraktikutel mõndagi õppida, nende vaateviis toob esile tänaste Eesti noorte arhitektide silmapaistva dünaamilisuse,“ sõnas žürii liige, arhitektuuriajakirjanik ja The Architects’ Journal toimetaja Merlin Fulcher.