Teadlane: putukate söömine on ikkagi varuvariant

„Toit muutub järjest funktsionaalsemaks ja personaalsemaks. Inimesed tahavad saada küll väga maitsvat toitu, kuid oodatakse, et see annab ka mõne lisandväärtuse. Enamasti tarbija ei taha osta lihtsalt tavalist jogurtit, vaid eelistab sellist, mis annab midagi juurde, näiteks parandab kõhu tervist või vähendab stressi. Teeme ka tervise mõju uuringuid, ja kuna n-ö keskmist inimest pole olemas, siis katsetame tooteid inimestel. Ei saa öelda, kas laktoos on hea või halb – kellel on vastav ensüüm, selle jaoks on see okei, kel pole, see ei tohi seda süüa. Kõigega peab olema ettevaatlik ja ei tohi üldistada,“ on Rain Kuldjärv kindel.