Mugavuse võidukäik. Kaks kodumaist kaubamärki, mis vähendavad stressi

Ta ütleb, et lühematel lennureisidel on pagas limiteeritud ja vahel on ka aega nii napilt, et riiete vahetamiseks seda lihtsalt ei jätku. See viis Annemai lõpuks küsimuseni: kuidas saada läbi võimalikult väikese arvu riiete ja pagasiga, nii et ei peaks oma isikupära, stiili ja mugavust ohverdama?