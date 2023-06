INTERVJUU | Kirjanik Jelena Skulskaja: Moskva raamatumessil olid sõjavastaste teoste juures järjekorrad

Luuletaja, proosakirjanik ja tõlkija Jelena Skulskaja (72) on Ukraina juurte ja vene emakeelega, kuid oma elu veetnud Tallinnas. Ta ei pea ennast eesti kirjanikuks, kuid imetleb eesti keelt ja kirjandust. Ta on veendunud, et eesti keel ei sure mitte kunagi välja, aga paneb südamele, et väikse keele kandmisel on oluline roll igal eestlasel. Skulskaja räägib ka Venemaast, kus paljude mõtete väljendamine on karistatav, ja avaldab, kuidas vastas Jaan Kross, kui teda kutsuti Eesti esimeseks presidendiks kandideerima.