Elmar Vaher: noa selga löömine polnud nii hull kui praegune usaldusväärsuse kahjustamine

Kapo ja riigiprokuratuur panid pitseri PPA peadirektori Elmar Vaheri lõpupeole. „Kahtlustatavana oleks kummaline politseivorm selga panna ja inimeste ees seista,“ tõdes Vaher. Kui Vaher 1998. aastal volbriööl kurjategijalt nuga sai, mõistis ta toimunut, viidates, et eksis õpikureeglite vastu. Praegune kahtlustus on Vaheri jaoks mitu korda hullem, sest esiteks ei saa ta aru, mida on valesti teinud, ja teiseks on riivatud tema usaldusväärsust. „Vahe on väga suur.“ Aga toimunu ei saa varjutada Vaheri aastatepikkust tööd.