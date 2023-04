Kõige kiirem on üldise käibemaksu tõstmisega 20%-lt 22%-le, mis peaks jõustuma 2024. aastast. Kuid ka teised üldisemad maksumuudatused tahetakse kohe seadusesse valada, et muudatused oleksid kõigile selged. Lisaks on sel oma poliitiline loogika: valusaid otsuseid on hea teha siis, kui koalitsioon on värske ja valimised seljataga. Hiljem oleks nendega rohkem kiskumist.