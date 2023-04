Teeviit: kuidas vaadata kaasaegset tantsu?

29. aprill on rahvusvaheline tantsupäev. Sel päeval on kombeks julgustada inimesi osalema erinevatel tantsuüritustel, aga ka mõtlema laiemalt tantsu üle.

Oleme Sõltumatu Tantsu Laval tegelenud tantsukultuuriga aastaid ning puutunud kokku erinevate küsimustega, mis on publikul seda kogedes tekkinud. Enim on inimesi pannud pead murdma mõtisklus: mis on tants? Kas see, mida ma nägin, on tants? Kus on sünkroniseeritud liikumises kehad ja nendest tekkivad kujundid?