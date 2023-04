Killu Maidla: 20 miljoni nimel ei ole normaalne terve majutussektor maha tampida

Samal päeval oli võimalus kokku saada rahandusministriga ja see oli esimene kord kui Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) oli kaasatud käibemaksu muudatuse arutellu. Ausalt öeldes oleme me pettunud – mitte ainult selles, et dialoog erialaliiduga algas alles faasis, kui eelnõu valmis oli.