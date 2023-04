„LHV uue heliloomingu Au-tasu 2023“ laureaat on Ülo Krigul

Žürii esimees Märt-Matis Lill: „Tase oli sel aastal erakordselt kõrge, konkursile esitatud teosed olid väga eriilmelised ja isikupärased. On näha, et eesti muusika on muutunud järjest rahvusvahelisemaks, kuivõrd mitmed teosed olid tellitud või esitatud väliskollektiivide poolt. Tegelikult oleks kõik väljavalitud teosed väärinud seda tiitlit, aga võitja valikul tekkis üsna selge üksmeel - Ülo Kriguli teos on mastaapne ja hästi toimiv tervik, mille lähtekohaks on väga omanäoline instrumentaalne nägemus. Süntesaatorit on kasutatud instrumendina küll erinevates koosseisudes, aga soolipillina seda suure orkestri ees näha on üsna harukordne. Võiduteose puhul väärib märkimist ka solist Taavi Kerikmäe ja helilooja tihe koostöö, mis kindlasti mõjutas ja toetas just sellise mõjusa tulemuse tekkimist.“