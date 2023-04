Liis Borissenko: Eesti politsei usalduse viisime 90-le protsendile, miks ei toimiks sama perepoliitikas?

Kui nii jätkub, peab ilmselt paika Peep Soomani „Aktuaalse kaamera“ intervjuus välja öeldud lause, et tulevikus saavadki Eestis endale kinnisvara lubada üksnes need, kellel on rikkad vanemad. Paraku on elu nagu loterii ja sellest, millise pileti keegi meist loosirattast välja tõmbab, oleneb mitme põlvkonna toimetulek – millist kodu keegi endale lubada saab, milliseid huviringe, sõpru, tööd, terviseteenuseid, haridust. Kuid ma leian, et Eesti ei saa oma väiksuse tõttu sellist kihistumist lubada.