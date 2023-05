Liina Laas: Eesti tarkvaraarendajad ei pea Silicon Valley õudusuudiste pärast muretsema, siin tööd jätkub

Idufirmade puhul on probleemi juur selles, et kui rahastus on olemas, hakatakse suure hooga meeskonda kasvatama. Siis näebki pealkirju, kuidas üks või teine idufirma sadu spetsialiste palkab. Silicon Valleys oli aga pandeemia ajal õhin liiga suur ning palgale võeti kordades rohkem tööjõudu, kui tegelikult vaja oli. Sellised positsioonid ei saanudki püsima jääda – ikka pidi tulema see hetk, kus hakatakse tagasi liikuma veidike traditsioonilisema ärimudeli suunas.