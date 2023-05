Toomas Alatalu Zelenskõist Soomes: tema iga käik raja taha on hoop Putini positsioonidele

Suur poliitika läks Euraasias pikalt kindlas suunas, selle edasilükkajateks olid pikalt valmistehtud ja ka pikalt ametis olnud isikud – Vladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel. Zelenskõi on aga supernäide sellest, kuivõrd oluline on, et ühel hetkel tuli areenile isik kõrvalt ehk mittepoliitik.