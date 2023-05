TAGATUBA | Välisminister Tsahkna: Slava Ukraini teema on kui nõiajaht. Faktid tuleb selgeks ja emotsioonid maha saada

Käisite just kiiresti Ukrainas Odessas. Kuidas olukord paistab? Kõik ootavad pealetungi, kuid rinne pole kaua liikunud. Läänes räägitakse, et laskemoona ega relvi pole eriti anda. Tekib tunne, et mis pealetungist räägitakse, kui midagi pole saata. Kas võhm on väljas või võit ikka tuleb?