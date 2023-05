Abieluvõrdsuse eelnõu on LGBT ühingule suur võit. Jürgen Ligi: olen pettunud. Peame selle asemel keskenduma julgeolekule

„Aastaid on tehtud tööd selle nimel, et võrdseid võimalusi Eestis edendada. See on tõeliselt tähtis samm meie jaoks,“ sõnas Kala. Siiski ei soovinud ta veel täiel rinnal enne õhtut hõisata, sest päriselt on põhjust rõõmustada alles siis, kui president on seaduse välja kuulutanud.