KOLUMN | Janek Mäggi: pidulikule üritusele teksades tulla võib, aga kedagi mustaks või paksuks nimetada mitte

Rahvas võib erakordselt pidulikule üritusele tulla teksades ehk tööriietes ja ilma lipsuta, kuid kellegi kohta must, paks või hull öelda ei tohi.

Vabadust, et inimene võib teha seda, mis pähe tuleb, ei saa kelleltki võtta. Teha võivad siiski mitte kõik, vaid ainult need, keda ei saa rünnata, šantažeerida, kellel ei ole midagi kaotada. Popkorni krõbistada ja kokakoolat luristada tohivad kinos ainult need, keda mitte keegi ära ei tunne. Vabadus ei ole mõeldud avalikus elus aktiivse inimese jaoks. Kui ta ära tuntakse, ootab teda ees näoraamatu ristipuu ning seejärel meedia võllanöör.