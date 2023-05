Lääs vahendab Armeenia ja Aserbaidžaani rahu. Mõlemad pooled on Moskvas pettunud

Kuigi teised asjaosalised ei olnud veel nii lootusrikkad, ütles USA välisminister Antony Blinken neljapäeval, et lõplik Mägi-Karabahhi rahulepe on peaaegu käega katsuda. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan sõnas, et Bakuu ja Jerevani seisukohtades on endiselt erimeelsusi. Ja Aserbaidžaani president Ilham Älijev rõhutas, et Armeenia peab rahulepingu sõlmimiseks näitama üles veel rohkem leplikkust ja pühendumust.