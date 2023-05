Eerik-Niiles Kross: maailm ootab Ukrainas pealetungi ja kahjuks peab selle saama

Viimastel kuudel on Ukraina sõja lahingutandrilt tulnud suhteliselt vähe teateid muutustest. Venelased on jätkanud Bahmuti ründamist, nii Wagneri eraarmee juht Jevgeni Prigožin kui ka kindralstaap on korduvalt teatanud, et kohe see vallutatakse. Nii juba üle poole aasta.