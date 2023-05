SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa ainus võimalus on välja kuulutada sõjaseisukord ja üldine mobilisatsioon

Venemaa seisab nüüd tõsiselt silmitsi ohuga, et Ukraina võtab lähima kuu aja jooksul initsiatiivi sõjas enda kätte. Kuigi Venemaal on Ukraina vastu praegu koondatud rohkem sõdureid, kui oli sõja alguses, on nende kvaliteet ja relvastus valdavas osas nii halb, et suuremat pealetungi Venemaa enam lähematel aegadel ette võtta ei suuda. Venemaa ainus võimalus üritada initsiatiiv taastada on välja kuulutada sõjaseisukord ja üldine mobilisatsioon.