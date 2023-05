EPL LIVERPOOLIS | Välismaa reporter pärast „Bridgesi“ lõppakordi: vot niimoodi tuleb laulda!

Ei ole lihtne korraldada moodsal ajal lauluvõistlust, mis peab samal ajal tutvustama kaht täiesti erinevat riiki. Eriti kui jutt käib Ukrainast ja Suurbritanniast ehk riikidest, kel mõlemal on palju kultuuri, mida tahaks Euroopa vaadatuimas saates tasuta reklaamida. Pean olema aus – arvasin enne Liverpoolis maandumist, et Suurbritannia lihtsalt „sööb“ Ukrainaga seotu ära, kuid korraldajad on pannud need kaks omavahel hästi koos töötama.