TAGATUBA | Opositsioon vajutas riigikogus kohe tuumanuppu. Seda saab teha teatavasti ainult korra

EKRE, Keskerakond ja Isamaa on leidnud kena triki, kuidas hoida kinni uue koalitsiooni esimesi kärmelt välja käidud eelnõusid. Koalitsiooni teerull ei sõida, sest opositsioon on ees, kahjurõõmustavad nad. Erinevalt tavapärastest ja oodatavatest obstruktsioonitaktikatest, millega opositsioon oma muredele kõlapinda otsib, on seekord piltlikult öeldes kohe tuumanupule vajutatud.