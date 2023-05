Suri helilooja, kunstnik ja laulja Henry Laks

Henry mängis olulist rolli Eesti taasiseseisvumise sündmuste juures olles ansambli Seitsmes Meel solist. Tema looming on olnud toeks ja inspireerinud lugematul hulgal inimesi nii siin kui sealpool piiri, märkis poeg Joonas Laks.

Keskkooli ajal laulis Laks pungiansamblis Pelikan. Henry Laks on osalenud ansamblites Reval, Zaltus Lumel, Kuues meel, Henry Laks Band, Seitsmes Meel, Toora, lühikest aega ka ansamblis In Spe.

Henry Laksil on ilmunud kolm luulekogu: „Omal viisil“ (Huma 1998), „Ilmaratas“ (Henry Laks 1991), „Märk“ (Henry Laks 2007). Ta on tegelenud ka maalimisega, on kujundanud enda luulekogud illustratsioonidega ja kasutanud kõigil enda plaatidel maale ja graafikat.