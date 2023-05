LP ARHIIVIST | Henry Laks: ka vaimu on vaja ravida, muidu hakkad teisi terroriseerima

Kaks aastat õppis Henry uuesti elama, käima ja laulma, kuni siis 2006. aasta suvel Hiiumaal ühes kirikus jälle kontserdi andis. „Õnneks jäid käed terveks,” ütleb Henry ja lisab, et tervenemine algas hetkest, mil suutis haiglas esimese luuletuse luua. Millest aga unistab Henry Laks praegu, mida peab oluliseks liiklemises ja vaimuhaiglas ning millist elutarkust ta oma katsumuste kaudu on kogunud?

Septembris möödub kümme aastat hetkest, mil joobnud ja juhtimisõiguseta nooruk Henry autole hooga sisse sõitis. Mõlemad jalad purustanud autoavariist taastumine kestab tippsporti teinud Henryl siiani. „Ent vähemalt jäin ma ellu ja sportlase ajast oli sedavõrd lihast all, et taastumine on läinud sujuvamalt. Kuid kahjuks ei jookse ma enam kunagi,” lausub Laks ja naeratab jälle leebelt.

Meie vestluse ajal tulevad koduselt väravast sisse nii turukandamiga Tiina kui ka seljakotiga Rasmus. Leebe tuul vuhiseb üle õue, keerutades muusiku tumedaid, pea olematu halliga juukseid. „Ei, ma ei värvi oma juukseid. Habemes on ju ikka natuke halli ka. Kuid ehk on see preemia selle eest, et ma nii palju kannatanud olen. Asjad peavad ju tasakaalus olema,” muheleb Henry.

Kodumaja, mis sel Kivimäe suurel krundil seisab, on Henry ehitatud. Ja ehkki ta pojad Joonas (27) ja Rasmus (25) on juba suured ning ametlikult on Tiina ja Henry kooselu lahutatud, pole see perekooslus kunagi päriselt lagunenud. „Kuidagi on läinud nii, et elu on siia koju mu pere nüüd jälle kokku ja tagasi toonud,” lausub Henry leebelt ja toob külalistele istumiseks kuuri alt valged retrotoolid.

Eks igal koduõuel ole oma lugu, kuid mitte kõigi õuel ei kasva koos pihlakas, toomingas ja tamm. Kolm tugevat, iseloomuga puud – nagu usk, lootus ja armastus. Selle õue peremees Henry Laks (53) ütleb, et just siin, nende puude vahel ja all on loodud kõik ansambli Seitsmes Meel parimad lood. Palju teisi ka, näiteks need Alo Mattiiseniga tehtud. Siin on sündinud ka kõik kunstiinstituudi lõpetanud Henry maalid, mis ta hiljem küll lahkelt laiali kinkis, nii et koduseinu ei kaunista ükski. Maalimist meenutavad ainult erksad värvilaigud ateljeetoa laudpõrandal.

Usun, et õppisin väärtustama ennekõike igapäevast elu. Kui sa oled normaalselt liikumisvõimeline, siis ei pane sa ju paljusid asju tähelegi, rääkimata oskusest neid hinnata. Nüüd, mil ma jälle normaalselt, ilma ratastoolita eksisteerin ning suudan ise liikuda ja jalgrattaga sõita, on see minu jaoks väga suur rõõm.

Juht, kes minuga juhtunud avarii põhjustas, sai küll lõpuks korraliku karistuse: läks kaheks aastaks vangi. Aga ma ei tea, kas see oli piisav ja kas ta sellest õppust ka võttis. Ma tõesti ei tea, ehkki vist tahaksin teada. Kuid me pole temaga elus kohtunud. Kui ma raskes seisundis haiglas olin, siis olnuks ju kena, kui ta oleks kasvõi vabandust palunud. Aga seda ta ei teinud. Nüüdseks on ta karistus kantud, ent äkki on ta uuesti samal teel tagasi? Sest ega vangla kurikaela ju alati ei paranda ning absoluutset arengut olemas ei ole. Võib ju ka negatiivselt areneda.

Mu juhiload aga vananesid, kui pärast avariid haiglas olin, ja siis olin kaua seda meelt, et ei taha uuesti isegi eksamile minna. Kardan, et ma ei teeks sõidueksamit enam äragi. Ehkki sõitmist, ka kõrvalistmel, ma ei karda. Tõsi, ekstreemsemad olukorrad, näiteks järsud möödasõidud, tekitavad siiani alateadlikku hirmu, kuid otseselt kompleksi õnneks pole jäänud.

Üks on sõbra oma ja siin lihtsalt hoiul. Aga teisega tulime tõesti äsja Hiiu Folgilt. Sohvri rollis on enamasti ikka Tiina, vahel ka Rasmus või mu oma isa. Olen vahel mõelnud ka, et tahaks jälle rooli istuda, ja ma usun, et ma sõidaks päris hästi: sujuvalt, ettevaatlikult, samas mitte nii, et jääd teistele jalgu, sest nii need ohtlikud olukorrad tekivad. Liigne kiirustamine ja venimine on mõlemad halvad.

Teil on õuel lausa kaks autot. Kas olete jälle roolis, et kontserdile sõita?

Öeldakse, et elutarkus tuleb ainult elades, kuid teie lauludes oli sõnum juba 25 aastat tagasi. Kuidas leidsite noore mehena oma lauludesse nii sügavaid mõtteid? Mis teid on suunanud?

Kui aga klahvipartiid kontserdil kõlavad, siis on need backtrack’id ehk sisse mängitud taustad.

Otsene põhjus on, et meie bändis ei ole enam klahvpillimängijat. Pärast Tõnu Väärtnõu surma on see ehk isegi sümboolne, et tema koht on jäänud tühjaks. Ta on meie jaoks asendamatu.

Sellega juhtus meil üks lugu. Pidime 1980. aastate lõpus andma välja tolle aja esimese kontsertplaadi, ehtsa [plaadifirma] Melodija vinüüli. Kõik materjal sai Linnahalli stuudios ja laval ka 24-realise lindi peale salvestatud. Kuid siis jäi ettevõtmine soiku, kusagil Moskvale väga lähedastes sfäärides. Ideoloogiliselt ei olnud meie materjal ju vastuvõetav, mõistagi, ja see 24-realine lint kadus jäljetult. Nii on meil alles ainult see, mis Eesti Raadio fonoteegis leida, ja mõnel ka ehk kassett, mis 1988. aastal ilmus. CD-plaadini me ei jõudnudki. Ehk on see aeg veel ees. Sest olen selle aasta jooksul kirjutanud ansamblile viis uut lugu. Nüüd teeme proovi, et Viru Folgil vanemate lauludega koos ka kolme uut esitada. Ja ehk saab varsti ka stuudiosse minna.

Väärikus ja upsakus on tõesti meie elu- skaalal päris lähestikku, kuid õnneks pole ma kunagi upsakaks muutunud. Ka mitte Seitsmenda Meele hiilgeajal. Ent oma loomingut ma väärtustan ja sedakaudu ka ennast. Jah, mulle meeldib mu loodu, kuid mitte pimesi ja mitte kõik. Sest ikka on ju nõrgemaid hetki ja on olnud asju, mida ma parema meelega ei meenuta. Õnneks on häid rohkem. Näiteks Seitsmenda Meele lood ja need, mis me Alo Mattiiseniga tegime, meeldivad mulle kõik. Enim väärtustan „Ilmaratast”.

Jah. Ehkki paljud ütlevad, et parim kaitse on rünnak. Ma ei ole sellega nõus. Kuid mõni läheb ka selle peale välja, et vastane eksib, ja ründab siis. Võitluskunstides on initsiatiiv tähtis.

Ent karates on samuti mingil tasandil ka kristlusele omane põhimõte: katad (kindel tehnikate sari, mida tehakse ilma vastaseta – P. K.) algavad alati blokist, mitte kunagi rünnakust. Ning eeldus on, et vastane ründab ja sa ise mitte kunagi. Kaitse on tähtsam ja sedagi üksnes vajaduse korral, mitte olles pidevalt n-ö kaitse seisundis. See räägib minu meelest sellest alast ja mõtteviisist väga palju.

Mina tegin karated rohkem kui sporti, ja ega meist vist keegi ei olnud trennis kirglikud kata-fanaatikud. Võistkondlik meistritiitel, mille me ERKI meeskonnaga treener Ilmar Reinsoo käe all saime, kandis pigem ühtset vaimsust kui iidsest filosoofiat.

Ühel hetkel, kui ma kümnevõistlusega lõpparve tegin, tundsin vajadust vaimsuse järele. Ma lugesin siis eriti palju ja peamiselt ebasoovitavat kirjandust. J. D. Salingeri „Kuristik rukkis” näiteks – toona oli see teos igati hea, sest alternatiiviks olnuks M. Šolohhovi „Ülesküntud uudismaa”. Kuid mida ebasoovitavam kirjandus oli, seda rohkem see ju paelus. Alates Solženitsõnist ja lõpetades Bulgakoviga, peale selle muidugi E. M. Remarque, näiteks „Triumfikaar” ja „Lissaboni öö”.

Väga vähesel määral söön, sest keemiat on nagunii ümberringi ja mis tablettki muud on. Vajaduse pärast on tulnud ometi tarbida, kuid retsepti järgi ei pea ka enam võtma. Nüüd on mul oma neutraalne skeem, mida järgin.

Just praegu on Tiina tururetkel. Kui tuleb, siis hakkame süüa tegema. Tal on muidu ka oma elamine, Viimsis. Praegu on tal puhkus ja kui Tiina tuleb, siis teeme lihtsaid eesti toite, ja ikka koos. Minu ülesanne on näiteks sibulat hakkida, sest mu silmad kannatavad kibedat. Rasmusega kahekesi elades teen mina rohkem süüa – šašlõkki või grill-liha, aga mitte liiga palju. Sest vahepeale peab taime ka sööma.

Vist küll. Meil on olnud igasuguseid aegu, ka palju head ja ilusat. Ja me oleme alati olnud teineteise lähimad sõbrad. Tunneme üksteist ju oma 30 aastat, meil on palju mälestusi. See hoiab koos ja nii olla on lihtne.

Sallivus on üle kõige. Enesega peab rahu tegema, ja ma olen praeguseks seda suutnud. Nüüd on hinges rahu ja suuri sisemisi heitlusi enam ei ole.

Looda jumalale, aga ole ise ka tubli – ma usun, et nii on.

Jah, näe, elu on nii ikka mitu korda sättinud. Aga nüüd olen keskealine ja täisväärtuslik. Mul on kontserdid ja publik, ja seetõttu ei ole veel omal alal konkurentsi tunnetanud või pidanud nutulaulu esitama. Mustast august väljatulek aga… Usun, et see on inimeses eneses sees, tahtejõus ja veidike ehk kõrgemas jõus. Sest kui ise ei tee midagi, siis ei toeta inimese tahet ka kõrgem jõud.

(Vaikib veidi.) Võiksin ju öelda, et mida pikem, seda uhkem. Samas on siin kohe käärid, sest vana ja väeti ma olla ei tahaks. Tahan täisväärtuslikult elada.

Vanem poeg on juba omaette ja tal sündis oktoobri lõpus tütar Siima, nii et minust sai vanaisa. Väga armas tüdruk on ja mul on väga hea meel, et elu nii on hakanud minema. Paraku me sageli ei kohtu, ehkki Joonas käib siit ikka läbi.

Jah, paljudele meist kuluks vaimu ravi ära, kuid kas ei osata minna abi paluma või häbenetakse. Nii läheb vaim vildakaks ja tulemusena võib haige vaimuga inimene hakata ümberkaudseid terroriseerima. On ju selliseid me seas. Ilmselgelt on näha, et inimene vajab tasakaalustamist, aga ta ei suuda end ses mõttes kätte võtta. Ja nii hävitab enese ümbert inimsuhteid. Isegi meie tippjuhtide hulgas on vahel selliseid inimesi näha olnud. Paraku.

Nii nagu on inimesed erinevad, nii on ka vaimud. Mõnel on seda hoidmist rohkem, teisel vähem tarvis, ja kedagi seepärast liigitada või hukka mõista ei ole vaja. Sest sada protsenti kaitstud ei ole meist keegi, ja mistahes ametis võid sa ühtäkki stressi tõttu patsiendiks saada.

Hullumaja pole ju muud kui vaimu ravimise haigla ja vaimu on ka vaja ravida. Eriti kui teed palju vaimutööd. Samamoodi on minu jaoks oluline ka kirikus käimine. Vanasti oli ka Paldiski maanteel kaplan, nüüd enam ammu ei ole seal otsest hingehoidjat.

No eks üks korralik rokkar on ikka mingil ajal ka paras joodik. Kuid õnneks kasvasin sellest faasist välja. Nüüd juba ikka päris pikka aega on meil väga neutraalsed suhted, alkohol on omaette ja mina omaette. Me ei kuritarvita enam teineteist.

Rasmusega seob meid ka muusika, Joonas aga tegeleb teedeehitusega. Tal on veel ülikoolipaber saamata, aga ma hoian talle pöialt, et tal oleks aega ja jaksu see lõpuks pere ja töö kõrvalt ära vormistada. Ja mitte seepärast, et paber oleks teab mis tähtis, vaid et kui ikka viis aastat on õpitud, siis on ju nadi, kui kõik lihtsalt ühtäkki soiku jääb.

Aga kodu on meil siin sedasi ehitatud, et ühel pool on minu ateljee moodi olemine ja teisel poolel kaks korrust elamiseks. Sügaval stagnaajal mu isa ostis selle, siis olid siin kunagise ahjuvabrikandi suvila riismed. Kuid see on hea energiaga koht, keegi pole siin end pahasti tundnud. „Tule kui leebe tuul” ja „Õpetaja” on siin loodud, enamik paremaid asju...

See laul on tõesti siiani publiku lemmik. Kes on aga „Õpetaja” prototüüp?

Tegelikult ei olegi, või no paar prototüüpi on ehk olnud, kuid pigem on see üldistus. Ausa, askeetliku ja aatelise õpetaja lugu. Minu püüdlus meesideaali poole. Sest aated ju ei kao.

Viimast laulupidugi vaadates nägin, et aated on vägagi paigas. Ja ehkki ma väljakul kohal ei käinud, tundsin ja tunnetasin kõike ka teleri ees. Mõnda asja ümisesin kaasagi. Rasmus käis aga rongkäigus ja laulis kaare all – ühte koori juhendas ja teises laulis. Ta lõpetas Tallinna ülikoolis just koorijuhtimise, nüüd läheb Viljandisse magistrantuuri – nii et õpetaja aeg ei ole ümber ja noor on peale kasvanud. Temas on selles laulus väljaöeldut.Me oleme Rasmusega koos ka musitseerinud, ta mängib klahvpille. Loodan, et meie koostöö siit edasi ka jätkub, kasvõi stuudioprojektina.

Muusikas on teil olnud kuues ja seitsmes meel. Kuidas teil inimlikus plaanis energiate aistimisega lood on?

Tundub, et on olemas küll. Tajun füüsiliselt näiteks hea ja halva auraga kohti ja vastavalt ka inimesi. Mulle on öeldud, et mul justkui oleks midagi, kuid pole ma midagi selleks teinud, et võimeid arendada. Mu tunnetus on asi iseeneses ja kõik. Nii on mind loodud.