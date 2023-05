SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: häid ideid Prigožinile – Eestis piisaks kahest inimesest, et meie kaitse nurjata

Kuuldused Jevgeni Prigožini üksuste „surmast“ Bahmuti linnas on enneaegsed ja kuigi Ukraina vägedel võib olla linna ümbruses teatavaid edusamme, pole need siiski olukorda veel ümber pööranud. Vene okupandid on jäädavalt takerdunud Bahmuti linna viimase 10–15% vallutamisel.