SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Poolas vaikiti maha sinna lennanud Vene rakett

Selgus, et tegemist on raketiga, mille Venemaa lasi välja 16. detsembril 2022. massiivse raketirünnaku käigus, kui Ukraina poole lendas 76 erinevat raketti. Aga ühe raketiga läks algusest saadik midagi viltu, ta lendas Saraatovi oblastist üle Valgevene Poolasse. Ukraina teavitas Poola armeed, et üks rakett on nende poole teel, Poolas tõusid selle info peale õhku nii Poola kui USA hävitajad.