ARVUSTUS | „Tattoo“ tegijad läksid kindla peale välja. Mis jäi puudu muusikast, selle korvas efektne visuaal

Sellest, et Eurovision ei eksisteeri isolatsioonis ja on vägagi politiseeritud, on räägitud aastakümneid. Tõsi, peamiselt on juttu olnud sellest, et naabrid annavad (või siis hoopis ei anna) üksteisele punkte. Vähem on räägitud vahest sellest, kuidas Eurovision peegeldab alati ka laiemaid muusikalisi suundumusi, isegi kui üsna ettevaatlikult.