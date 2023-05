Vähe on neid ametnikke, kes teenivad kuus alla 3000 euro

Käibemaks tõuseb, tulumaksusoodustus laste pealt kaob, lapsetoetus peaks koalitsiooni plaanide järgi vähenema ja aktsiisid jällegi tõusma. Kuna riigi rahakott ei punnita, vaid seda on vaja hoopis rohkem täita, siis peab kindlasti ka riik kulusid koomale tõmbama. Ent kui solidaarselt võtab riigiaparaat ühes kodanikega kitsaste olude ebamugavused enda kanda? Ministeeriumites on kõrged palgad ja kokkuhoid oleks kohti vähendades korralik. Näiteks justiitsministeeriumis on ametnike ja töötajate keskmine kuupalk 3246 eurot, millest ei jää siseministeerium ega kultuuriministeeriumgi palju maha.