Ukraina sai tänu Zelenskõi eurotuurile juurde külluslikult relvi

Pühapäeval lendas Ukraina president Saksa õhujõudude kaitse all Berliini, kus valitsus oli äsja välja kuulutanud seni suurima, üle 2,7 miljardi euro suuruse sõjaabipaketi. See sisaldab muu hulgas suurtükimoona, soomukeid, nelja õhutõrjesüsteemi Iris-T, 20 moodsat lahingumasinat Marder ja 30 tanki Leopard 2, mida eurooplased on varem Ukrainale annetanud alla 100.