PÄEVA TEEMA | Eesti iseseisvuse taastanud saadikud: samasooliste paaride panus meie rahva püsimisse on peaaegu olematu

Juba mitmendat kuud on Eesti avalikkus ärevuses, missuguse lahenduse saab meie parlamendis nn abieluvõrdsuse küsimus. Sel teemal ajakirjandusse jõudnud arvamusartiklite autoritest on valdav enamus argumenteeritult selle vastu, et ka samasooliste kooselu abieluks nimetatakse, ja nii koguni seadusse läheb. Ja on väga kõnekas, et sama vastumeelt on enamik nende artiklite kommenteerijaid.